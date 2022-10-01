من شهد فوز النصر الأخير على الاتحاد؟

يستضيف النصر نادي الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي أملا في كسر العقدة التي لازمته أمام الضيف في الأعوام الأربعة الماضية.
وعانى النصر في 7 مباريات متتالية دوريا أمام خصمه الغربي إذ فشل في الفوز عليه منذ المباراة التي جمعتهما في ذهاب موسم 2018-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ومنذ تلك المباراة غادر جميع لاعبي فريق الاتحاد الذين كانوا في قائمة اللقاء باستثناء رومارينيو بينما حافظ النادي العاصمي على وليد عبدالله وسلطان الغنام وحمد آل منصور من القائمة المستدعاة حينها.
وحينها دخل أصحاب الأرض اللقاء إياه بفواز القرني في حراسة المرمى المنتقل إلى الشباب وزياد الصحفي المعار إلى التعاون وعمر المزيعل (الشعلة) ومنصور الحربي (الرائد) وجمال باجندوح (الطائي) وفهد المولد (الشباب) وعبدالرحمن الغامدي (الرائد) فيما كان أجانبه الأسترالي ماثيو يورمان (نيوكاسل جيتس) والبرازيلي جوناس (باهيا) والتشيلي فيلانويفا (ديبورتيس ماغايانس) والبرازيلي رومارينيو وانتهت المباراة بهدفين لهدف للضيوف تكفل بهما المغربي عبدالرزاق حمدالله فيما سجل للاتحاد فهد المولد.
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