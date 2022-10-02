بعشرة لاعبين.. التعاون يعرض الهلال لخسارته الأولى

سجل فهد الرشيدي هدف الفوز لعشرة لاعبين من التعاون في مرمى فريقه السابق الهلال في الانتصار 2-1 على حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الرياض يوم الأحد.

وفرط الهلال في تقدمه بهدف البرازيلي ميشايل ديلغادو بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 29 بعد تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد.

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وأدرك التعاون التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من سميحان النابت.

ولعب التعاون بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة 64.

وبعد مجهود فردي رائع من الرشيدي داخل منطقة الجزاء عندما راوغ محمد جحفلي ليسدد في الزاوية الضيفة لمرمى الحارس المخضرم عبد الله المعيوف في الدقيقة 74.

وتجمد رصيد الهلال عند 12 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم فيما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة ليقفز للمركز الثالث وانفرد الشباب بالصدارة بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء إلى فوز 2-1.

وواصل الشباب مسيرته المثالية بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل نقطتين للفيحاء في المركز 14.