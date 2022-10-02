تعادل الوحدة والاتفاق.. والخليج يهزم الباطن

تعادل الوحدة مع ضيفه الاتفاق 1 - 1 يوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي فيما واصل الباطن نتائجه المخيبة بعد الخسارة من الخليج بهدف دون رد.
وفاز الخليج على الباطن بهدف نظيف سجله لوكاس سوزا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر وظل الباطن بلا رصيد في قاع الترتيب.
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وفي المباراة الأخرى تعادل الوحدة مع الاتفاق 1 - 1 وتقدم الوحدة بهدف سجله جان ديفيد بيغويل في الدقيقة الثامنة، وتعادل الاتفاق عن طريق بيرات أوزديمير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ورفع الوحدة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر كما رفع الاتفاق رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع.
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