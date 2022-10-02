"قذيفتا" كريتشوفياك تبقيان الشباب في الصدارة

واصل الشباب انطلاقته المثالية في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على مضيفه الفيحاء يوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الشباب الذي فاز بجميع مبارياته الخمس التي خاضها في البطولة هذا الموسم إلى 15 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن في حين توقف رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

مادة اعلانية

وتقدم الفيحاء بهدف مباغت عن طريق لاعبه النيجيري أنطوان نواكايمي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض الشباب في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين من خلال نجمه البولندي غريغور كريشوياك في الدقيقتين 56 و71 على الترتيب، ليقود الفريق لحصد النقاط الثلاث.