تعادل النصر والاتحاد سلبياً في قمة الجولة

تعادل النصر مع ضيفه وغريمه الاتحاد دون أهداف في قمة عنيفة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين يوم الأحد.

وشهدت المباراة أكثر من فرصة خطيرة للنصر وأكثر من بطاقة ملونة، وأكثر من تدخل عنيف، لكن في النهاية لم تهتز الشباك.

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وجاءت أول فرصة خطيرة للنصر عندما رد مارسيلو جروهي حارس الاتحاد ضربة رأس من فينسن أبو بكر، وتابعها ألفارو غونزاليس لكنه وضع الكرة برأسه من مدى قريب أعلى المرمى في الدقيقة 33.

وقبل الاستراحة بدقيقتين نال طارق حامد لاعب وسط الاتحاد بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ عنيف.

وحاول النصر الاستفادة من الأفضلية العددية واقترب أندرسون تاليسكا من التسجيل لكنه وضع الكرة برأسه خارج المرمى من مدى قريب في الدقيقة 54، بعد عرضية متقنة من أبو بكر.

وبعد خمس دقائق، تعادلت الكفة بعدما نال عبد المجيد الصليهم بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف في منتصف الملعب ضد عوض الناشري.

واستمرت سيطرة النصر بشكل أكبر على الكرة، واكتفى الاتحاد بالتكتل الدفاعي لفترات طويلة، وصنع صاحب الأرض فرصة جديدة انتهت بتسديدة من البرازيلي لويز غوستافو بجوار القائم مباشرة.

وقرب النهاية، كاد الاتحاد أن يسجل على عكس سير اللعب من هجمة مرتدة لكن تمريرة عبد الرحمن العبود لم تصل إلى زميله الموجود داخل منطقة الجزاء عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق.

وبات الاتحاد يملك 11 نقطة في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن الشباب المتصدر صاحب العلامة الكاملة في خمس مباريات، بينما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد عشر نقاط.