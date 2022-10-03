لأول مرة في "المحترفين"..النصر والاتحاد يتعادلان سلبياً

سجلت مباراة النصر والاتحاد يوم الأحد على أرضية ملعب مرسول بارك رقما جديدا بعد تعادلهما دون أهداف في ختام الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وانتهت قمة الجولة الخامسة بالتعادل السلبي ليصبح الاتحاد ثالثا في الترتيب العام بـ11 نقطة فيما بات نادي النصر في المركز الخامس بـ10 نقاط.

مادة اعلانية

ويعد تعادل الفريقين سلبياً هو الأول بينهما منذ انطلاق حقبة المحترفين التي تواجها خلالها في 29 مباراة.

وشهدت مباريات الفريقين التعادل 10 مرات كانت الأولى في موسم 2008-2009 عندما انتهى اللقاء بهدفين لمثلهما تقاسم فيهما التسجيل أحمد المبارك ومحمد نور فيما حضر التعادل آخر مرة بين الفريقن في ذهاب موسم 2020-2021 عندما تقدم خالد الغنام بالنتيجة للنصر في جدة قبل أن يسجل البرازيلي رومارينيو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

ويعتبر تعادل الاتحاد مع النصر يوم الأحد هو اللقاء الخامس تواليا الذي لا يخسر فيه الفريق الغربي أمام مضيفه منذ أن كان آخر انتصار لأصحاب الأرض في ذهاب موسم 2017-2018 بهدف المغربي محمد فوزير.