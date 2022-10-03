مسلي آل معمر: سأثبت موقف النصر بعد صدور قرار "التحكيم"

أكد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر أنه سيظهر بالأدلة موقف النادي عند صدور قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وفي لقاء مع "العربية" بعد مباراة النصر والاتحاد أوضح مسلي: كان حكم المباراة محتقنا جدا تجاه لاعبي النصر ولكننا أضعنا فرصا محققة ولم نستغلها.
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وأضاف رئيس نادي النصر: بعد صدور القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي سأظهر في لقاء وأثبت بالوثائق والأدلة موقف نادي النصر والهدف هو مصلحة الرياضة السعودية.
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