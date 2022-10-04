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موسيماني: سقوط الأهلي مؤلم.. وجئت لإعادته

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موسيماني في المؤتمر الصحفي

موسيماني: سقوط الأهلي مؤلم.. وجئت لإعادته

العربية.نت

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أكد الجنوب إفريقي بيستو موسيماني مدرب أهلي جدة الجديد أن سقوط ناديه إلى دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه قبل تدريب الفريق لأنه نادٍ كبير ويملك جماهيرية عريضة، وحان الآن وقت إعادته إلى مكانه الطبيعي.

وتعاقد أهلي جدة الذي يشارك في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في السعودية مع مدرب الأهلي المصري السابق لقيادته في الموسم الحالي.

وقال موسيماني في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: قبلت تدريب الأهلي لأنه نادٍ كبير، ويملك قاعدة جماهيرية عريضة، وسقوطه مؤلم، واليوم أنا هنا لإعادة الأهلي إلى حيث ينتمي وتحديداً في الطليعة.

وواصل: أنا لست غريبا على القارة الآسيوية فسبق واحترفت فيها وواجهت أندية سعودية خلال فترة تدريبي للأهلي المصري، وحرصت في الفترة الماضية على متابعة مباريات الدوري روشن السعودي لمعرفة مستوى كرة القدم بين الأندية في السعودية ووجدت في المقابل أن الأهلي يمتلك عناصر جيدة.

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