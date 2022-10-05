الهلال في مهمة استعادة التوازن بعد خسارة التعاون

يبحث الهلال عن استعادة توازنه عقب خسارته المفاجئة الجولة الماضية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، بينما يرحل الوحدة لملاقاة التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي يوم الخميس.
وتلقى الهلال خسارة مفاجئة أمام ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية وضعته في المركز الثاني خلف المتصدر الشباب بثلاث نقاط.
وفاز بطل الدوري السعودي 3 مرات متتالية في 4 مباريات خلال الموسم الحالي أمام الخليج والفيحاء والفتح والوحدة قبل السقوط أمام التعاون.
وفي المقابل لم يحقق الاتفاق سوى انتصار واحد جاء على حساب الباطن في الجولة الثالثة، بينما تعادل مع اتحاد جدة والوحدة مقابل خسارتين من الطائي والرائد، إذ يملك 5 نقاط في المركز العاشر.
ولم يعرف الاتفاق طعم الانتصار على الهلال منذ قرابة 5 سنوات، إذ انتصر آخر مرة على الفريق العاصمي في مارس من عام 2018.
وفي المباراة الأخرى، يستقبل التعاون المنتشي بانتصاره على الهلال الجولة الماضية نظيره الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات على الفتح والنصر والهلال مقابل التعادل مرتين أمام الفيحاء وضمك.
ويملك الوحدة الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي 4 نقاط جمعها من انتصار واحد على أبها في الجولة الثالثة وتعادل مع الاتفاق الجولة الماضية، مقابل الخسارة 3 مرات أمام النصر والرائد والهلال .
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