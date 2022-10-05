قوة الشباب تصطدم بخبرة مدربه السابق سوموديكا

يتطلع الشباب المتصدر إلى تحقيق فوزه السادس توالياً، عندما يستقبل الرائد الخميس في المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي، فيما يلتقي الطائي والخليج والباطن وضمك في ذات المرحلة.



ويتصدّر الشباب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية آخرها فوزه الصعب على الفيحاء خارج أرضه، بينما استفاد الرائد من فوزه الأخير، بينما استفاد الرائد من فوزه الأخير على العدالة الجولة الماضية ليتقدم إلى المركز السابع برصيد تسع نقاط.

ويقدم الشباب مستويات لافتة حتى الآن، إذ سجل 14 هدفاً في 5 جولات، بينما اهتزت شباكه مرة واحدة كانت الجولة الماضية أمام الفيحاء، ليتنازل عن لقب أفضل دفاع لمصلحة اتحاد جدة الذي بقت شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي عصية على المنافسين.

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في المقابل، سيلاقي الشباب وجهاً مألوفا على دكة بدلاء الرائد، وهو الروماني ماريوس سوموديكا الذي درب الشباب على فترتين، الأولى موسم 2018-2019، والفترة الثانية كانت الموسم الماضي خلفاً للبرازيلي بريكليس تشاموسكا.

وفاز الشباب على الرائد ذهاباً وإياباً الموسم الماضي 3-0 وبهدفين دون رد.

وفي المباريات الأخرى يطمح الخليج إلى البناء على فوزه الأول في المسابقة والذي جاء الجولة الماضية على حساب الباطن عندما يسافر إلى حائل لملاقاة الطائي.

ويملك الطائي 9 نقاط وضعته في المركز الثامن، بينما خسر مرتين أمام الشباب وضمك الجولة الماضية، فيما صعد الخليج إلى المركز 12 عقب فوزه المتأخر على الباطن ليصبح لديه 4 نقاط.

وفي حفر الباطن لن يجد ضمك صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط أي معاناة عندما يلاقي صاحب الأرض الذي يتذيل الترتيب برصيد أبيض من النقاط ودون تسجيل أي هدف وتلقى 16 هدفاً في شباكه خلال 5 جولات.

وفي الموسم الماضي تعادل الباطن مع ضمك على أرض الأخير بهدف لمثله، وانتصر إياباً بهدفين مقابل هدف.