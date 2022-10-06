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تاليسكا في مباراة الفريقين الموسم الماضي

النصر يخوض اختبار أبها لتصحيح المسار

العربية.نت
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يأمل أبها أن يعود إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها خلال الجولات الماضية عندما يستقبل ضيفه الثقيل النصر يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وبدأ أبها بفوز على الرائد في الجولة الأولى إلا أنه تلقى 3 خسائر بعدها أمام الشباب والوحدة والفتح مقابل تعادل أمام الفيحاء، ويملك 4 نقاط وضعته في المركز الثالث عشر.

وتراجع النصر إلى المركز الخامس عقب تعادله الأخير مع ضيفه اتحاد جدة برصيد عشر نقاط وبفارق خمس عن المتصدر الشباب.

وفاز النصر على الوحدة وضمك والباطن، وتعادل مع الاتحاد مقابل الخسارة أمام التعاون في الجولة الثانية.

وفاز النصر مرتين، ذهاباً وإيابا، على أبها الموسم الماضي، الأولى على أرض الأخير بنتيجة 3-1 وبهدفين مقابل هدف في الرياض.

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