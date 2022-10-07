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الباطن
يوسف الشمري سجل هدفي الباطن

الباطن ينتفض ويخطف أول نقطة في الموسم

العربية.نت
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أنهى الباطن سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم في دوري روشن السعودي بعدما اقتنص تعادلا صعبا 2 - 2 أمام ضيفه ضمك يوم الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر ضمك بالتسجيل عن طريق نجمه الجزائري المخضرم العربي هلال سوداني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله البرازيلي برونو دوارتي في الدقيقة 42.

وسرعان ما أدرك الباطن التعادل من خلال لاعبه يوسف الشمري في الدقيقة 46، غير أن سوداني واصل تألقه، وأعاد التقدم لضمك من جديد بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69.

في المقابل، واصل الشمري تألقه بعدما أحرز هدف التعادل لمصلحة الباطن في الدقيقة 88، ليمنح أصحاب الأرض نقطة التعادل في الوقت القاتل.

وحصل الباطن على أول نقطة في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، لكنه بقي في قاع الترتيب، بينما رفع ضمك رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

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