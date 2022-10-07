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لاعبو الشباب يحتفلون بعد اهتزاز شباك الرائد

"هدف عكسي" يبعد الشباب في الصدارة

العربية.نت
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ابتعد الشباب في صدارة دوري روشن السعودي بعدما هزم ضيفه الرائد يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل محمد سالم هدف الشباب الوحيد بالخطأ في مرماه بعد مرور 22 دقيقة من بداية المباراة، ليحقق الشباب العلامة الكاملة من 6 مباريات.

ويتصدر الشباب المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه التعاون، بينما تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات ، عند 9 نقاط في المركز الثامن.

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