للمرة الثانية في "المحترفين"... الشباب في صدارته يواجه الهلال

يتفاءل الشبابيون بمواجهة الهلال عندما يكون أبيض العاصمة على صدارة ترتيب أندية بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقتها.

ويستضيف الهلال المتعثر جاره الشباب في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي على أرضية ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، إذ يأمل أصحاب الأرض بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارة أمام التعاون وتعادل مع الاتفاق، فيما سيسعى الضيوف إلى مواصلة الانطلاقة المثالية في الصدارة بعد تحقيق علامة كاملة بـ 18 نقطة في 6 جولات.

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ولم تسجل مواسم دوري المحترفين مواجهة للشباب وهو في الصدارة أمام الهلال سوى مناسبة واحدة كانت في الجولة الثانية من موسم 2011-2012 والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض ببطولة الدوري السعودي آخر مرة، وحينها انتهت المباراة بهدفين لناصر الشمراني الذي تقاسم صدارة هدافي المسابقة مع البرازيلي فيكتور سيموس بـ 21 هدفا.

واعتزل غالبية من شاركوا في لقاء موسم 2011 – 2012 عدا وليد عبدالله حارس مرمى الشباب حينها والحارس الاحتياطي لفريق النصر حاليا وعبدالله الزوري لاعب الهلال سابقا وأبها حاليا بالإضافة إلى الغيني إبراهيم ياتارا الذي يلعب لنادي يشل سفريل بلدية سبور التركي والمغربي يوسف العربي هداف ألومبياكوس اليوناني حاليا وسلطان البيشي ابن الهلال الذي يلعب لنادي الجبيل، بالإضافة إلى سلمان الفرج قائد الهلال حاليا الذي شارك في اللقاء المذكور بديلا.