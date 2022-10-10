اتحاد جدة يبحث عن فك عقدة ملعب ضمك

يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً يوم الثلاثاء عندما يحل ضيفاً على ضمك صاحب المركز السابع في اليوم الثاني من الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

وحقق اتحاد جدة الفوز على ضيفه الفتح 3-1 في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الشباب قبل مباراة الأخير مع الهلال يوم الاثنين.

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واهتزت شباك اتحاد جدة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي أمام الفتح، إذ حافظ حارسه مارسيلو غروهي على نظافة شباكه في 511 دقيقة وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل فرط ضمك في الفوز على مضيفه الباطن الجولة الماضية، إذ سجل يوسف الشمري لاعب الأخير هدفين أحدهما في الدقائق القاتلة، ليحرم الضيوف من تحقيق الانتصار.

ويملك ضمك 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة أمام النصر.

ولم يعرف اتحاد جدة الفوز على ضمك في ملعب الأخير منذ صعوده مطلع موسم 2019-2020، إذ خسر مرة وتعادل مرتين آخرهما الموسم الماضي 1-1.

وفي ذات اليوم، يأمل التعاون في مواصلة انطلاقته المميزة والاقتراب أكثر من الصدارة عندما يستضيف أبها المتعثر.

ويملك التعاون 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، إذ جاء فوزه الأخير على ضيفه الوحدة الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويبقى في المركز الثالث خلف الاتحاد بفارق الأهداف.

ويعتبر التعاون إلى جانب الاتحاد والشباب، الفرق التي لم تتعرض إلى الخسارة حتى الآن في مسابقة دوري روشن السعودي.

وعلى العكس من وضع التعاون الفني الجيد، يعيش أبها فترة سيئة، بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام النصر 3-0 وتراجع إلى إثرها إلى المركز 14.

وبدأ أبها بالفوز على الوحدة في الجولة الأولى، إلا أنه لم يعرف طعم الانتصار عقب تلك المباراة، وتعرض للخسارة 4 مرات مقابل تعادل واحد أمام الفيحاء.

ويلعب الخليج مع الفتح، إذ يحتل الأول المركز 13 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.