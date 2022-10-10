الشباب يتعادل مع الهلال ويحافظ على الصدارة

حافظ الشباب على صدارة دوري روشن السعودي بعد تعادله يوم الاثنين بنتيجة 1 -1 مع مضيفه الهلال، ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة والتي شهدت فوز الوحدة على ضيفه الباطن.
وتقدم الهلال عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك كارلوس جونيور التعادل للشباب في الدقيقة 56.
وشهدت المباراة إهدار أوديون إيغالو لاعب الهلال لضربة جزاء في الدقيقة 54.
ورفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز الوحدة على مضيفه الباطن 2 - صفر.
وتقدم ألبرتو بوتيا للوحدة في الدقيقة 42، قبل أن يضيف حسين العيسى الهدف الثاني في الدقيقة 56.
ورفع الوحدة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الباطن عن نقطة واحدة في المركز السادس عشر والأخير.
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