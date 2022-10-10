الطائي يواصل الانتصارات بنقاط الرائد

قفز الطائي للمركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه الرائد يوم الاثنين.
ورفع الطائي رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات في سبع مباريات مقابل تسع نقاط للرائد في المركز الثامن.
وافتتح المهاجم غاي مبينزا القادم من الكونغو ثنائية الطائي في الدقيقة 18 بضربة رأس قوية ورائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من كولينز فاي.
وضاعف الجزائري أمير سعيود النتيجة في الدقيقة 36 عندما تابع تسديدة مبينزا التي ارتدت من سيلفيو لونغ حارس الرائد ليضع الكرة في المرمى بسهولة من مدى قريب.
ولعب الطائي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد طرد عبدالعزيز الحرابي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على المغربي محمد فوزير لاعب وسط الرائد.
وتصدى فيكتور براغا حارس الطائي لتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء عبر فوزير في الدقيقة 63 وحولها إلى ركلة ركنية.
وبعدها بثماني دقائق اقترب رائد الغامدي من تقليص الفارق عندما حول تمريرة عرضية من فوزير بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى براغا.
وقبل النهاية بعشر دقائق أطلق مختار علي لاعب الطائي تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيمن.
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