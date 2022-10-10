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احتفالات المنتخب السعودي بعد التأهل

المنتخب السعودي للناشئين يتأهل إلى كأس آسيا 2023

العربية.نت
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تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في أوزبكستان بعد فوزه 2 - 1 على منافسه المنتخب الهندي.

وسجل طلال حاجي هدفي المنتخب السعودي عند الدقيقتين 22 و58 قبل أن يسجل ثانغللسون غانغتي للهند في الدقيقة 95.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، ليتغلب في مباراته الثانية على منتخب المالديف بنتيجة 9-0، كما تغلب في مباراته الثالثة على منتخب الكويت بنتيجة 2-1.

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