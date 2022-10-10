المنتخب السعودي للناشئين يتأهل إلى كأس آسيا 2023

تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في أوزبكستان بعد فوزه 2 - 1 على منافسه المنتخب الهندي.

وسجل طلال حاجي هدفي المنتخب السعودي عند الدقيقتين 22 و58 قبل أن يسجل ثانغللسون غانغتي للهند في الدقيقة 95.

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يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، ليتغلب في مباراته الثانية على منتخب المالديف بنتيجة 9-0، كما تغلب في مباراته الثالثة على منتخب الكويت بنتيجة 2-1.