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النصر العدالة
النصر فاز على العدالة ذهاباً وإياباً موسم 2019-2020

النصر يستهدف الاقتراب من الصدارة بنقاط العدالة

العربية.نت
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سيكون النصر مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي عندما يستضيف العدالة في الجولة السابعة من المسابقة يوم الثلاثاء.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل كما خسر مباراة واحدة، بينما يحتل العدالة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، فاز كما تعادل في مباراة وخسر 4 مباريات .

وحقق النصر الفوز خارج أرضه على أبها الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، رفع بها رصيده من الأهداف إلى 10 كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة خلف الشباب المتصدر.

وانتعش العدالة الصاعد بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة الجولة الماضية على حساب الفيحاء، إذ جمع نقطة واحدة من 5 مباريات.

والتقى الفريقان مرتين في تاريخهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز فيهما النصر 3-0، 6-1 وذلك موسم 2019-2020.

وفي المباراة الثانية يلعب الاتفاق مع الفيحاء، إذ يطمح الاتفاق إلى تحقيق فوزه الثاني في المسابقة ورفع رصيده إلى 6 نقاط، أما الفيحاء الذي يحتل المركز 15 فلم يذق طعم الفوز حتى الآن.

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