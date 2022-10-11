النصر يهزم العدالة ويصعد إلى وصافة الترتيب

صعد النصر إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي عقب فوزه العريض على ضيفه العدالة 4-1 يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة والتي شهدت فوز الاتفاق على الفيحاء وتعادل الفتح مع الخليج.

وسجل النصر أول هدفين عبر لاعبه أيمن يحيى في الشوط الأول ثم أضاف الكاميروني فنسنت أبوبكر الهدف الثالث، وفي الدقيقة 78 أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الرابع، قبل أن يسجل كريستوفر غونزاليس هدف العدالة الوحيد من علامة الجزاء.

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ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر بـ3 نقاط بينما يحل العدالة في المركز 13 برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الثانيةفاز الاتفاق على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، سجلها زوان توسيتش ونعيم سليتي وعبدالله آل سالم، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بينما استمر الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفاز الفتح على مضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، فبعد أن تقدم فراس البريكان للأخير، سجل سوكول سيكاليتشي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، وسجل مروان سعدان هدف الفوز في الدقيقة 112، ليصبح رصيد الفائز 9 نقاط في المركز التاسع، والمضيف في المركز 14 برصيد 4 نقاط.