ضمك يعطل اتحاد جدة.. وأبها يهزم التعاون

تعادل اتحاد جدة مع مضيفه ضمك 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت أيضا فوز أبها على التعاون 3 - 1.

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتعادل ضمك عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 67.

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ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً كما رفع ضمك رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز أبها على التعاون 3 – 1، وسجل أهداف الفائز فيليبي كايسيدو وزكريا سامي وسعد السلولي في الدقائق 21 و57 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف التعاون ليندر تاوامبا في الدقيقة 44.

ورفع أبها رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد التعاون عند 14نقطة في المركز الخامس.