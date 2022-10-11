4 ملايين من "فيفا" للهلال.. وبشكتاش يشارك النصر أمواله

سيحصل الهلال على حصة الأسد من الأموال التي خصصها "فيفا" للاعبين المشاركين في كأس العالم مع المنتخب السعودي، إذ يملك 8 لاعبين من المتوقع مشاركتهم في المونديال، بينما تضم قائمة غريمه التقليدي النصر 6 لاعبين منهم فنسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون.

وأعلن "فيفا" يوم الثلاثاء تقديم 209 ملايين دولار أميركي للأندية التي سيشارك لاعبوها في المونديال، بما في ذلك الفترة التحضيرية التي ستبدأ يوم 14 من الشهر القادم، إذ سيحصل كل نادِ عن 10 آلاف دولار أميركي يومياً مقابل كل لاعب يمثله في التظاهرة العالمية التي ستستمر حتى 18 ديسمبر 2022.

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وبحسب قوانين "فيفا" فإن الأندية التي مثلها اللاعب خلال فترة عامين قبل بداية المونديال ستحصل على حصة يومية من المبلغ المحدد.



وإذا استمرت قائمة المنتخب السعودي الأخيرة، فإن الهلال سيحصل على الحصة الأكبر من المبلغ المحدد، إذ يملك 8 لاعبين في القائمة الدولية التي أعلنها هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الشهر الماضي لخوض المعسكر الإعدادي في إسبانيا، وهم محمد العويس، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري وسالم الدوسري.

وسيحصل الهلال على مبلغ 170 ألف دولار على الأقل مقابل مشاركة ياسر الشهراني، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري وسالم الدوسري حتى نهاية دور المجموعات، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليون دولار (3.8 مليون ريال سعودي) بينما سيشاركه الأهلي والاتحاد في التعويض المقدم من "فيفا" نظير مشاركة محمد العويس وسعود عبدالحميد، اللذان انتقلا في يناير من العام الجاري إلى الأزرق العاصمي.

وسيضمن النصر حصوله على 3.2 مليون ريال سعودي من تواجد نواف العقيدي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وعلي الحسن وسامي النجعي في القائمة الدولية، بينما يشاركه بشكتاش التركي التعويض المقدم عن مشاركة فنسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون الذي انتقل إلى النصر في صيف العام الماضي.



وستدر مشاركة الثنائي حسان تمبكتي ونواف العابد للشباب مبلغ 1.2 مليون ريال سعودي، وسيشاركه الاتحاد التعويض المقدم عن مشاركة فواز القرني وفهد المولد، والهلال عن هتان باهبري وكاشيما ريسول الياباني عن الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونغ جيو.

ومثل الشباب، سيحصل اتحاد جدة على مبلغ 1.2 مليون ريال سعودي مقابل مشاركة عوض الناشري وهارون كمارا، بينما سيتقاسم مبلغ التعويض الخاص بأحمد بامسعود مع نادي الفيحاء، بينما سيحصل غريمه التقليدي أهلي جدة الناشط في دوري الدرجة الأولى على ذات المبلغ مقابل تواجد حارسه محمد الربيعي ومهاجمه هيثم عسيري في القائمة الدولية.

ويملك الوحدة لاعبيْن محترفيْن من المتوقع مشاركتهما في المونديال، وهما الحارس المغربي منير المحمدي، والكوستاريكي أوسكار دوراتي، وسيتقاسم مبلغ 1.2 مليون ريال على الأقل مع ناديي هاتاي سبور التركي وليفانتي الإسباني، كونهما انضما الصيف الماضي إلى النادي.

وستنتعش خزانة أبها بـ600 ألف ريال إذا استمر رياض شراحيلي في قائمة المنتخب السعودي المشاركة في المونديال، وسيشاركه نادي كريت اليوناني مبلغ التعويض الخاص بالحارس الكاميروني ديفيز إيباسي بينما سيتقاسم الفتح ذات المبلغ مع النصر مقابل تواجد المهاجم فراس البريكان في كأس العالم.

وستؤكد مشاركة ليندر توامبا مع منتخب الكاميرون حصول ناديه التعاون على 600 ألف ريال سعودي، فيما سيشارك نادي ستاندرد لييغ البلجيكي ذات المبلغ مع الطائي نظير ظهور الكاميروني كولي فاي في البطولة.