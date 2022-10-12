نجوم الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء، إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر خلال النسخة الثالثة من موسم الرياض التي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل البرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أودوين إيغالو والكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعباً مع مرسيليا.



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وتضم قائمة باريس سان جيرمان الكثير من النجوم الذين ضمهم إلى قائمته الصيف الحالي مثل الإسباني كارلوس سولير والبرتغالي ريناتو سانشيز، والمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الذي يخوض موسمه الأول مع البطل الفرنسي، بالإضافة إلى النجوم المتواجدين منذ فترة سابقة، وهم المغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والمدافع البرازيلي ماركينيوس والإيطالي فيراتي.

وتحتوي قائمة المنتخب السعودي التي أعلنت يوم الأربعاء، 20 لاعباً من الفريقين، 13 يلعبون بقميص الهلال و7 مع النصر.

ومن المنتظر أن يلتقي مجموعة من اللاعبين السعوديين بالأرجنتيني ليونيل ميسي مرتين في ظرف فترة قصيرة، إذ ستكون المواجهة الأولى أواخر نوفمبر المقبل ضمن مباريات كأس العالم 2022 قبل أن تتكرر المواجهة بكأس موسم الرياض.