الهلال يصطدم بالطائي.. والشباب يستضيف الخليج

يتطلع الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للعودة للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات عندما يلعب خارج أرضه مع الطائي في افتتاح الجولة الثامنة من المسابقة يوم السبت.

ويسعى الهلال، الذي خسر من التعاون ثم تعادل مع الاتفاق والشباب، للعودة للانتصارات في الجولة الأخيرة قبل توقف المسابقة فترة طويلة لإتاحة الفرصة للمنتخب السعودي للاستعداد لكأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

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ويملك الهلال، الذي يفتقد ياسر الشهراني وسالم الدوسري للإصابة، 14 نقطة من سبع مباريات في المركز الخامس ويتأخر بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن مضيفه الطائي.

وتألق الطائي بشدة هذا الموسم حيث انتصر خمس مرات مقابل هزيمتين، لكن هذه الانتصارات جاءت على حساب أندية لا تنافس على اللقب ومواجهة الهلال أول اختبار حقيقي لقدرة الفريق على الاقتراب من القمة.

وفي اليوم ذاته يستضيف الشباب المتصدر، برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وحيد مع الهلال الجولة الماضية، الخليج المتعثر الذي يملك أربع نقاط في المركز 14.

وتختتم مباريات السبت بمباراة تجمع بين الفتح والرائد.