مدرب أبها بعد الإقالة: طموحاتهم أطاحت بي

كشف البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب نادي أبها السعودي السابق عن وجود شخصين منهم المدرب المؤقت الحالي ماتيوس جوزيف لديهم طموحات بالحصول على منصبه وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه الأسبوع الماضي.
وأقيل فاندنبروك من منصبه الأسبوع الماضي عقب الخسارة على أرضه من النصر 3—0، وتم تكليف ماتيوس جوزيف بتولي مهمة تدريب الفريق.
وقال فاندنبروك لبرنامج "في المرمى": لاعبون أساسيون لم يؤمنوا بأن الفريق قادر على مجاراة الفرق الكبرى، كما أن هناك أشخاص لديهم طموحات بأن يكونوا في منصبي، رغم أنهم يعملون في طاقمي الفني، وتحديداً المدرب ماتيوس جوزيف الذي تولى منصبي وشخص آخر.
وأتبع: بعض الأشخاص لم يكونوا سعداء بصرامتي، أما عن كثافة تدريباتي فهذا أمر صحيح، لكن بالنسبة للإرهاق فلا أعتقد أن ذلك صحيح لأنني أؤمن بأن الأمر ذهني أكثر من أي شيء آخر.
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