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الشباب و الخليج
من لقاء الشباب والخليج

الشباب يحافظ على الصدارة برباعية في الخليج

الرياض - د ب أ
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ابتعد الشباب بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه الخليج 4 - صفر في الوقت الذي اقتنص فيه الهلال حامل اللقب فوزا ثمينا من مضيفه الطائي 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وفي مباراة ثالثة بالدوري السعودي فاز الفتح على ضيفه الرائد 1 -صفر.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، أنهى الشباب الشوط الأول متقدما بالهدف الذي سجله البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 59 وتبعه الغابوني أرون سالم بوبندزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 ثم أهدر أحمد عبده جابر ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة، نجح عبده جابر في تعويض فريقه عن ضربة الجزاء الضائعة وسجل الهدف الرابع للشباب.

ورفع الشباب رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن الهلال وتوقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الخامس ورصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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