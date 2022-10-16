حجازي ينقذ اتحاد جدة من مأزق الوحدة

سجل المدافع المصري أحمد حجازي هدفا قبل عشر دقائق من النهاية ليقود الاتحاد للفوز 1-صفر على ضيفه الوحدة والارتقاء للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، ضمن منافسات الدوري السعودي.



وظل الوحدة في المركز 12 برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات.



ولعب الاتحاد بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد حصول عبد الرحمن العبود على إنذارين بينما خاض الوحدة آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد جيرسون رودريجيز.



وحول حجازي تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس إلى المرمى.



وألغى الحكم هدفا للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد في الشوط الأول بداعي التسلل.



وحقق ضمك انتصاره الرابع في ثماني مباريات بفوزه 2-صفر على مضيفه العدالة، حيث افتتح له التسجيل الجزائري هلال سوداني في الدقيقة 45.



وأضاف نونو الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 58 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.



ورفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مقابل أربع نقاط للعدالة في المركز 13.



وفاز التعاون بالنتيجة ذاتها على مضيفه الاتفاق ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مقابل تسع نقاط للاتفاق في المركز العاشر.



وجاء هدف التعاون عبر سعد الناصر عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

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