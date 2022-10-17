بعثة المنتخب السعودي تصل إلى أبوظبي

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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر هناك يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم التي تستضيفها قطر اعتبارا من الشهر المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره 5 مباريات ودية، يستهلها بمواجهة مقدونيا يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة زايد الرياضية، ثم ألبانيا وهندوراس تواليا يومي 26 و30 من الشهر ذاته على ملعب آل نهيان، ثم يلاقي آيسلندا يوم 6 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد، ويختتم ودياته بمواجهة بنما يوم 10 من نفس الشهر على ملعب مدينة زايد الرياضية.
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ووضعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين، المكسيك وبولندا.
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