صيف أميركي ساخن غيّر حياة سولاري

تحولت حياة خورخي سولاري صيف 1994 عندما قاد المنتخب السعودي إلى ثمن نهائي كأس العالم ذات العام في أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات السعودية في المونديال.

بدأ سولاري في روزاريو مؤسساً لأكاديمية وفريق ريناتو سيزاريني، التي اكتشفت الكثير من نجوم كرة القدم منهم خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة الإسباني سابقاً، ومارتن ديميكيليس لاعب بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الأسبق وغيرهما، والآن ابنه خورخيتي يدير الأكاديمية.

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بعد الصيف الأميركي المثير انتقل خورخي إلى اليابان ليدرب يوكوهاما مارينوس 6 أشهر وعاد بعدها إلى المكسيك ليدرب أميركا، وفي 2005 تولى تدريب ألماغرو قبل أن يختتم مسيرته بتدريب أتلتيكو توكومان عام 2011، واليوم يعيش في روزاريو.