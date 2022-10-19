ماجد عبدالله: أضعت الكثير من الفرص في مباراة الصين

استعاد ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي ذكرياته الصعبة في محاولات التأهل إلى كأس العالم قبل أن تتكلل بالنجاح عام 1994، معترفاً بأنه أضاع الكثير من مباراة الصين في تصفيات مونديال إيطاليا قبلها بأربعة أعوام.

وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": التأهل في السابق كان صعباً، آسيا تملك مقعدين فقط، وسط وجود منتخبات قوية غرب القارة وشرقها.

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وواصل: في تصفيات كأس العالم 1990 وتحديداً أمام الصين أضعت الكثير من الفرص، ببساطة لم يكن يومي حينها.

وكشف كبير هدافي المنتخب السعودي عبر التاريخ أنه نوى الاعتزال بعد مونديال أميركا، وأردف: كنت أنوي التوقف عن كرة القدم بعد المونديال، لكن اكتفيت بالاعتزال الدولي واستمريت مع النصر حتى اعتزلت عام 1998.