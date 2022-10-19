ماجد عبدالله: عانيت في المعسكر.. ولم أستطع الاستمرار

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اعترف ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 أنه عانى في المعسكر الإعدادي قبل البطولة، كاشفاً أنه خرج من مباراة هولندا لأنه لم يستطع الاستمرار.
وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": كنت أعاني في المعسكر بسبب إصابتي، لم أكن متأكداً من مشاركتي في كأس العالم 1994.
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وواصل: في مباراة هولندا خرجت قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وكان هذا مثار استغراب الكثيرين، لكن الواقع أنني لم أستطع الاستمرار بالمباراة بسبب إصابتي.
وحول الخسارة القاسية التي تلقاها المنتخب السعودي خلال الاستعداد أمام اليونان 5-1، قال ماجد: كانت خسارة مفاجئة وموجعة، وحينها اتصالاً من الملك فهد يسألني عن المدرب خورخي سولاري، وأكدت له بأن المدرب ممتاز والأهداف التي تلقيناها بأخطاء فردية.
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