ماجد عبدالله: فقدت الأمل باللعب في كأس العالم

كشف ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي الأسبق أنه فقد الأمل باللعب في كأس العالم بسبب محاولات المنتخب بالتأهل والتي لم تنجح، قبل أن يبلغ مونديال أميركا 1994 ويشارك فيه ماجد كأول قائد في تاريخ السعودية المونديالي.

وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": فقدت الأمل باللعب في كأس العالم بسبب المحاولات التي لم تنجح قبل 1994، وشعرت بأن العمر تقدم بي وباتت فرصتي ضعيفة، لكن توفقت ولعبت هناك.

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وواصل ماجد: كانت تعاودني إصابة العضلة الخلفية، إصابتي لم يكن لها علاج، ففي قبل كأس العالم أكون جاهز في المباريات الودية، واليوم التالي أتعرض إلى الإصابة.

وعن مباراة المنتخب السعودي الأولى بالمونديال أمام هولندا، قال ماجد: لاعبو المنتخب لم يشعروا بالخوف في المونديال وكانوا يتحلون بالشجاعة، تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بلحظات وقلت لهم: يجب أن نفعل ما علينا، وأنا فخور بأنني أول قائد مونديالي للمنتخب السعودي.