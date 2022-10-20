ماجد عبدالله: اختلفت مع سولاري قبل ملاقاة السويد

كشف ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي في مونديال 1994 بأميركا أنه اختلف مع المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري مدرب المنتخب حينها قبل مباراة السويد في ثمن النهائي والتي انتهت بفوز الأخير 3-1.
وقال ماجد لبرنامج "في المرمى": بعد الفوز على بلجيكا في دور المجموعات بدأنا نتطلع إلى ما بعد ثمن النهائي، وقبل لقاء السويد كنت في نقاش مع المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري، إذ كان يريد اللعب بضغط عالِ على السويد، بينما كنت أرى أن نستزف طاقة لاعبي الخصم قبل المهاجمة في الحصة الثانية، لكن نفذ المدرب ما رأى أنه مناسباً، وخسرنا 3-1.
وواصل: شعر اللاعبون بأنهم قدموا بطولة جيدة وهذه حقيقة، وقلت للأمير سلطان بن فهد حينها بأنها مجرد البداية وعلينا تحقيق شيء في فرنسا أفضل مما حققناه بأميركا.
وختم: مجموعة لاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 كانت رائعة وشجاعة والجميع يتحلى بالروح العالية.
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