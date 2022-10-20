ماجد عبدالله: "الطقس" ساعد السعودية في مباراة بلجيكا

اعتبر ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي السابق أن الأجواء الحارّة في الولايات المتحدة الأميركية خلال إقامة كأس العالم 1994، ساعدت المنتخب السعودي في مباراته أمام بلجيكا والتي تأهل على إثرها إلى الدور الثاني من البطولة.

وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": كنا نفكر بالوصول إلى ثمن النهائي قبل مباراة بلجيكا، وعندما بدأت المباراة كانت درجات الحرارة العالية لمصلحتنا، كون منتخب بلجيكا لم يعتد اللعب في درجات حرارة عالية.

مادة اعلانية

وواصل عن هدف سعيد العويران التاريخي في مرمى ميشيل برودوم حارس بلجيكا: سعيد كان شجاعاً في اتخاذ القرار واستخدم الذكاء لتسجيل ذلك الهدف الشهير.