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المسحل: راضِ عن رينارد.. وعبدالإله المالكي مثل خضيرة

دبي - قناة العربية
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أبدى ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي رضاه التام على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مشبهاً حالة اللاعب عبدالإله المالكي بالألماني سامي خضيرة.

وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": أنا راضِ عن رينارد بنسبة 100%، وكل الأسماء التي دار حولها الجدل ستكون بكامل عافيتها عندما يبدأ كأس العالم، وأضرب مثالاً بالألماني سامي خضيرة الذي أصيب إصابة خطيرة وعاد في مونديال 2014، وعبدالإله المالكي لا يختلف عنه.

وأتبع: النتائج في صف رينارد، وقفز المنتخب السعودي معه 20 مركزاً في التصنيف العالمي.

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