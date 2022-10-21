المسحل: سنستعين بـ"فيفا" في توثيق تاريخ الكرة السعودية

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودية أن اتحاده سيستعين بخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوثيق تاريخ كرة القدم في السعودية منذ تأسيسها.

وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": سنوثق تاريخ كرة القدم منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، كون البطولات أقيمت بعد التأسيس وآليتها والقرارات التي صدرت لتنظيم تلك البطولات، وسيكون للجمعية العمومية كلمة في ذلك، إذ سنطلب من الأعضاء تقديم ما لديهم، كما سنستعين بخبراء من "فيفا" في تاريخ كرة القدم، كوني تفاجأت بوجود وثائق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن السعودية ليست موجودة لدينا.

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ختم: من حق كل عضو في الجمعية العمومية الاعتراض أو المناقشة على أي قرار أو تعديل، وأؤكد أن علاقتي مع جميع الرؤساء ممتازة، ولا أقبل أن يخافني أحد منهم.