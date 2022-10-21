المسحل: سنستعين بـ"فيفا" في توثيق تاريخ الكرة السعودية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودية أن اتحاده سيستعين بخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوثيق تاريخ كرة القدم في السعودية منذ تأسيسها.
وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": سنوثق تاريخ كرة القدم منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، كون البطولات أقيمت بعد التأسيس وآليتها والقرارات التي صدرت لتنظيم تلك البطولات، وسيكون للجمعية العمومية كلمة في ذلك، إذ سنطلب من الأعضاء تقديم ما لديهم، كما سنستعين بخبراء من "فيفا" في تاريخ كرة القدم، كوني تفاجأت بوجود وثائق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن السعودية ليست موجودة لدينا.
مادة اعلانية
ختم: من حق كل عضو في الجمعية العمومية الاعتراض أو المناقشة على أي قرار أو تعديل، وأؤكد أن علاقتي مع جميع الرؤساء ممتازة، ولا أقبل أن يخافني أحد منهم.
اقرأ أيضاً
-
ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريينكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية مستشاريه السريين، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية بالاتحاد.وقال المسحل ضيف برنامج ... رياضة سعودية
-
ياسر المسحل: راضٍ عن 99% من الأسماء في المنتخب السعوديأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رضاه عن 99% من الأسماء التي يختارها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مشيراً إلى أنه لا يعرف عن القائمة ... رياضة سعودية
-
ياسر المسحل: الأندية ترغب بزيادة عدد اللاعبين الأجانبكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد القدم السعودي أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أجمعت على زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب، مشيراً إلى أن ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية