ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريين

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية مستشاريه السريين، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية بالاتحاد.

وقال المسحل ضيف برنامج "في المرمى" عن قصة المستشارين السريين: عندما حضرت إلى الاتحاد في عام 2019 قررت أن لا نستعين بمتحدث رسمي وتواصلت مع سلطان المهوس للعمل معنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلب عدم نشره اسمه كونه كان مرتبطاً بعمل آخر وهو اليوم يعمل مع الاتحاد بدوام جزئي، أما الآخر فهو فيصل الطويهر الذي يعمل في الاتحاد.

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وحول علاقته باللجان القضائية قال المسحل: لا أتدخل في عمل اللجان القضائية مطلقاً، لكن أتوصل مع لجنة الحكام، وأعلم أنه من الصعب إقناع المتابعين بأن اللجان مستقلة تماماً لأن هناك من هو مؤمن بأن التدخل في عمل اللجان موجود.