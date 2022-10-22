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فرحة صالح الشهري بالهدف

السعودية تهزم مقدونيا بهدف الشهري

العربية.نت
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تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مقدونيا الشمالية بنتيجة ( 1 - 0 ) ، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.

 وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف "الأخضر" الوحيد في المباراة.   ودخل المدير الفني هيرفي رينارد اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى ( 60 ) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية ( 30 ) دقيقة الأخيرة من المباراة.

  ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلى أن رينارد خصص تدريبات خاصة للرباعي سلمان الفرج وعبدالله مادو وسامي النجعي وهيثم عسيري برفقة المعد البدني، بينما انتظم حارس المرمى أمين بخاري صباح يوم السبت في معسكر الأخضر.

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