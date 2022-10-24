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الأمير محمد بن سلمان استقبل لاعبي السعودية يوم الاثنين

الأمير محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب السعودي

العربية. نت
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة، يوم الأحد، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وقدم ولي العهد للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهًا بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل؛ وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي.

وطالب ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره للأمير محمد بن سلمان على الدعم المتواصل، منوهًا بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا بقدر المسؤولية، متأملاً إن شاء الله أن يكملوا هذه المسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى حرص اللاعبين على تقديم أفضل جهد يليق باسم السعودية.

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