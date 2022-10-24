الرفاعي: حمدالله لا يستحق كامل مبلغ الحسم

كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، لا يستحق الحصول على المبلغ الكامل من مستحقاته التي خصمت عندما كان يلعب في النصر بسبب توقف النشاط الرياضي إثر جائحة فيروس كورونا.

وقال الرفاعي في تصريحات لـ "العربية. نت" عن استحقاقه للمبالغ التي خصمت منه أثناء فترة توقف النشاط الرياضي: إذا كان غير مكره أو مجبور، لا يستحق الحصول على المبلغ الكامل.

مادة اعلانية

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر السعودي بدفع 3.2 مليون يورو للاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله تمثل مستحقاته المتأخرة، بعد إلغاء عقد الأخير العام الماضي.

وألغى النصر عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله شهر نوفمبر من العام الماضي لأسباب وصفها النادي العاصمي بالقانونية والمشروعة.

وطلب "فيفا" من النصر سداد المبلغ الذي يمثل مستحقات اللاعب المغربي المتأخرة بما فيها الحسم من المرتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي إثر فيروس كورونا المستجد مطلع 2020، بالإضافة إلى المكافآت المتأخرة والحوافز التي تضمنها عقد اللاعب مع النادي الأصفر.

وأوضح الرفاعي في تصريحاته: الخطوة المقبلة ستكون الاستئناف على الحكم واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، لإعادة إثبات عدة أمور من قبل النادي، أبرزها إثبات الضرر بأنه يستحق كامل قيمة الشرط الجزائي أو كامل المدة المتبقية من العقد، وإثبات مشروعية فسخ العقد من طرف النادي.

وأردف: أما من قبل اللاعب، إثبات الضرر بأنه يستحق كامل قيمة الشرط الجزائي أو كامل المدة المتبقية من العقد، إثبات عدم مشروعية فسخ العقد من طرف النادي.

ولعب عبدالرزاق حمدالله مع النصر بين عامي 2018 و2021، وحقق مع الفريق بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر.

وسبق أن أوقفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، في فترة الصيف لمدة 4 أشهر، ومنع اتحاد جدة من التعاقدات لفترة واحدة، قبل أن يتم تعليق العقوبة في سبتمبر الماضي.