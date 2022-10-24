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حمدالله
حمدالله انتقل إلى اتحاد جدة نهاية العام الماضي

حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

العربية.نت
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قدم عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة شكره لإدارة النادي عقب صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي ألزم ناديه النصر يوم الاثنين بدفع مستحقاته المالية المتأخرة.

وألزم "فيفا" نادي النصر بدفع مستحقات عبدالرزاق حمدالله البالغة 3.2 مليون يورو والتي تمثل رواتب متأخرة ومكافآت بالإضافة إلى حوافز تضمنها عقد المهاجم المغربي مع النصر بالإضافة إلى الحسم في فترة كورونا.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أحمدالله على قرار فيفا في تبرئتي من ادعاءات باطلة، ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية، وكذلك المحاميان أسامة الصباغ وفهد بارباع، ولا أنسى شكر جمهور الاتحاد الحبيب.

وانتقل حمدالله إلى اتحاد جدة نهاية العام الماضي بعد شهر من فسخ عقده مع نادي النصر.

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