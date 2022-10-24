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حمدالله
اللاعب المغربي لعب في صفوف النصر بين 2018 و2021

"فيفا" يلزم النصر بدفع متأخرات حمدالله

العربية.نت
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ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر السعودي بدفع 3.2 مليون يورو للاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله تمثل مستحقاته المتأخرة، بعد إلغاء عقد الأخير العام الماضي.

وألغى النصر عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله شهر نوفمبر من العام الماضي لأسباب وصفها النادي العاصمي بالقانونية والمشروعة.

وطلب "فيفا" من النصر سداد المبلغ الذي يمثل مستحقات اللاعب المغربي المتأخرة بما فيها الحسم من المرتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي إثر فيروس كورونا المستجد مطلع 2020، بالإضافة إلى المكافآت المتأخرة والحوافز التي تضمنها عقد اللاعب مع النادي الأصفر.

ولعب عبدالرزاق حمدالله مع النصر بين عامي 2018 و2021، وحقق مع الفريق بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر.

وسبق أن أوقفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، في فترة الصيف لمدة 4 أشهر، ومنع اتحاد جدة من التعاقدات لفترة واحدة، قبل أن يتم تعليق العقوبة في سبتمبر الماضي.

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