كأس الخليج: العراق يواجه السعودية.. والبحرين في مجموعة صعبة

ستواجه البحرين مهمة صعبة للدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم بعدما أوقعتها القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب قطر بطلة آسيا والكويت والإمارات يوم الثلاثاء.
وسحبت القرعة في البصرة بالعراق حيث تقام هناك خليجي 25 بمشاركة ثمانية منتخبات خلال الفترة 6-19 يناير كانون الثاني 2023.
وتبدو مهمة العراق صاحب الأرض أسهل في بلوغ الدور قبل النهائي بعد الوقوع في المجموعة الأولى مع السعودية وسلطنة عمان واليمن.
وتوجت منتخبات المجموعة الثانية باللقب أربع مرات في آخر خمس بطولات وكان ذلك عن طريق الكويت في 2010 والإمارات في 2013 وقطر في 2014 والبحرين في 2019، وكان الاستثناء بفوز عمان باللقب في 2017.
ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في حصد اللقب الخليجي برصيد عشرة ألقاب.
-
25 أكتوبر موعد قرعة كأس الخليج في البصرةأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد أن حفل إجراء قرعة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من 6 إلى 19 يناير 2023 سيقام في 25 أكتوبر ... رياضة عربية
-
البكر: الدوري السعودي لن يتوقف خلال كأس الخليجكشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيستمر خلال إقامة منافسات كأس الخليج الموسم ... رياضة سعودية
-
تأجيل كأس الخليج إلى يناير 2023أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد يوم الاثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير ... رياضة عربية