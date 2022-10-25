كأس الخليج: العراق يواجه السعودية.. والبحرين في مجموعة صعبة

ستواجه البحرين مهمة صعبة للدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم بعدما أوقعتها القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب قطر بطلة آسيا والكويت والإمارات يوم الثلاثاء.



وسحبت القرعة في البصرة بالعراق حيث تقام هناك خليجي 25 بمشاركة ثمانية منتخبات خلال الفترة 6-19 يناير كانون الثاني 2023.



وتبدو مهمة العراق صاحب الأرض أسهل في بلوغ الدور قبل النهائي بعد الوقوع في المجموعة الأولى مع السعودية وسلطنة عمان واليمن.



وتوجت منتخبات المجموعة الثانية باللقب أربع مرات في آخر خمس بطولات وكان ذلك عن طريق الكويت في 2010 والإمارات في 2013 وقطر في 2014 والبحرين في 2019، وكان الاستثناء بفوز عمان باللقب في 2017.



ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في حصد اللقب الخليجي برصيد عشرة ألقاب.





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