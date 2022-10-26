فؤاد أنور: الكرة خدمتني في هدف المغرب

كشف فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي السابق أن التفاف الكرة خدمه في هدفه الشهير بمرمى منتخب المغرب في كأس العالم 1994، والذي جلب أول فوز سعودي في تاريخ المشاركات المونديالية.

وقال أنور لبرنامج "في المرمى": أنا معتاد على التسديد من خارج منطقة الجزاء وحدث ذلك مع ناديي الشباب، لكن في مباراة المغرب خدمتني الكرة بعد التسديد كونها التفت قبل وصولها إلى حارس المرمى وولجت الشباك.

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وواصل: منتخب المغرب سيطر على أجزاء من المباراة لكن نحن كنا نرغب بالحفاظ على التقدم، وبعد الفوز ارتفع الطموح وأذكر حينها أننا حصلنا على جولة حرة عقب الفوز بعدما كنا لمدة 15 يوماً لا نغادر الفندق.

