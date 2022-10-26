فؤاد أنور: بحثت عن الدعيع بعد اللحظة التاريخية

استرجع فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي وصاحب أول هدف في تاريخ بلاده بكأس العالم ذكريات هدفه التاريخي في شباك هولندا، كاشفاً أنه كان يبحث عن محمد الدعيع حارس المرمى للاحتفال معه.

وقال أنور لبرنامج "في المرمى": بعد الهدف كنت أركض وأبحث عن محمد الدعيع للاحتفال معه، لا أعلم لماذا، لكن الهدف كان لحظة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، أول هدف مونديالي وأمام نجوم كبار مثل رونالد كومان الذي خطفت الكرة من أمامه لأسجل الهدف.

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وواصل: في الشوط الثاني كنت ألاحظ أن منتخب هولندا كان خائفاً، لكن حدثت بعض الأخطاء التي حرمتنا من التعادل على أقل تقدير.

وعن المدرب سولاري أجاب: كان مدرباً يمنح اللاعب الثقة، وبالإضافة إلى ذلك كان يستشيرنا، وعندما سألني عن لاعب المحور الذي أفضل اللعب بجانبه رشحت له طلال الجبرين.

