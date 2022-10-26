فؤاد أنور: هدف السويد الثالث أنهى حلم ربع النهائي

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يعتبر فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي السابق أن هدف السويد الثالث في شباك منتخب بلاده بمباراة ثمن نهائي كأس العالم 1994 أنهى المباراة تماماً وأوقف المغامرة السعودية عند ذلك الدور.
وقال فؤاد لبرنامج "في المرمى": الهدف الأول الذي سجله منتخب السويد في وقت مبكر صعب المهمة علينا، وعندما قلصنا الفارق إلى 2-1، أحرز السويديون الهدف الثالث وقتلوا المباراة.
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وختم: المنتخب كان حينها يتشكل من لاعبين يملكون الخبرة وجيل صاعد شارك بعض أفراده في كأس العالم للناشئين قبلها بسنوات، كما أن العلاقة بين اللاعبين كانت رائعة وهذا سبب النجاح.
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