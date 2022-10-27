سعيد العويران: تم التدخل في التشكيلة قبل مباراة السويد

كشف سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 أنه تم التدخل في تشكيلة مباراة السويد في ثمن النهائي وأن المدرب خورخي سولاري لم يكن راضياً.

وقال العويران لبرنامج "في المرمى": تم التدخل في تشكيلة مباراة المنتخب السعودي أمام السويد وسولاري لم يكن راضياً عن ذلك لأنه كان يرغب بتواجد طلال الجبرين، والحقيقة افتقدنا طلال كثيراً في المباراة.

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وواصل: في مباراة السويد لم يكن المنتخب جيداً، شعرنا بأننا اكتفينا عقب التأهل إلى ثمن النهائي.