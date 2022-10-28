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سولاري: استفزوني.. فأطلقت التصريح الشهير

دبي - قناة العربية
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كشف خورخي سولاري مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 أنه شعر بالاستفزاز بسبب سؤال أحد الصحفيين قبل بداية المونديال ولهذا أطلق تصريحه الشهير الذي أكد بأن المنتخب سيتأهل وماجد عبدالله سيكون الهداف ومحمد الدعيع أفضل حارس في البطولة.

وقال سولاري ضيف برنامج "في المرمى" يوم الخميس: صحيح أنه لم يكن للمنتخب السعودي الكثير من الحظوظ كونه يتأهل للمرة الأولى، لكن استفزني سؤال أحد الصحافيين الذي شعرت بأنه يقلل من المنتخب، ولهذا قلت ما قلته، وحدث ما ذكرت.

وواصل: قبل المباراة التالية أمام المغرب شرحت للاعبين تحركات الخصم ونجحنا في الفوز وكانت بداية الحلم.

وختم مازحاً عن سعيد العويران: منحته إجازة قصيرة وعاد بزيادة في الوزن، وعملنا له برنامجاً إعدادياً قاسياً ليستعيد لياقته قبل المونديال.

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