سولاري: قلت للأرجنتينيين أن العويران مثل مارادونا

أكد خورخي سولاري مدرب المنتخب السعودي السابق في كأس العالم 1994 أنه ما زال يحب كرة القدم السعودية بعد الذكريات الجميلة التي عاشها معها، كاشفاً أنه يقول للاعبين الأرجنتينيين أنه درب سعيد العويران صاحب الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
وقال سولاري لبرنامج "في المرمى": لم يعد بيني وبين السعوديين أي اتصال عقب نهاية المونديال لكني ما زلت أحب كرة القدم السعودية وأتابع ما يحدث فيها، عشت أياماً لا تنسى مع اللاعبين في المونديال وقضينا وقتاً رائعاً.
وأتبع: اليوم أنظر إلى التجربة بكل فخر، فعندما أتحدث مع اللاعبين الأرجنتينيين أقول لهم بأنني دربت سعيد العويران الذي سجل الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن مارادونا.
وختم: أنا أفرح بأهداف الفرق التي دربتها، ولهذا لن أشاهد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم المقبلة.
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