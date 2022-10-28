اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سولاري: قلت للأرجنتينيين أن العويران مثل مارادونا

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد خورخي سولاري مدرب المنتخب السعودي السابق في كأس العالم 1994 أنه ما زال يحب كرة القدم السعودية بعد الذكريات الجميلة التي عاشها معها، كاشفاً أنه يقول للاعبين الأرجنتينيين أنه درب سعيد العويران صاحب الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وقال سولاري لبرنامج "في المرمى": لم يعد بيني وبين السعوديين أي اتصال عقب نهاية المونديال لكني ما زلت أحب كرة القدم السعودية وأتابع ما يحدث فيها، عشت أياماً لا تنسى مع اللاعبين في المونديال وقضينا وقتاً رائعاً.

وأتبع: اليوم أنظر إلى التجربة بكل فخر، فعندما أتحدث مع اللاعبين الأرجنتينيين أقول لهم بأنني دربت سعيد العويران الذي سجل الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن مارادونا.

وختم: أنا أفرح بأهداف الفرق التي دربتها، ولهذا لن أشاهد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تهديدات تركيا وراء هجرة الشباب من شرق سوريا إلى أوروبا تهديدات تركيا وراء هجرة الشباب من شرق سوريا إلى أوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط