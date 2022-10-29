الاتحاد السعودي يكرم خورخي سولاري

كرم الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الأرجنتيني خورخي راؤول سولاري، المدرب الذي قاد المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 1994، وتأهل إلى الدور الثاني في المونديال، محققاً أفضل مشاركة لـ "الأخضر" في العرس العالمي.

وقدم مصعب العلوان، مدير الاتصال في المنتخب السعودي الأول، قميص "الأخضر" إلى سولاري البالغ من العمر "80 عاما"، يحمل اسمه ورقم 94، ونقل العلوان تحايا ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، لأول مدرب يشرف على تدريب المنتخب في المونديال، وقدم له الشكر، وتمنى رؤيته في أولى مباريات المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في النهائيات المقبلة بقطر 2022.

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وجاء تكريم سولاري، بعد ظهوره لأول مرة في مقابلة تلفزيونية بالمنطقة منذ 1994، عندما أجرى حوارا مطولا مع برنامج "في المرمى"، يوم الخميس، وذلك في السلسة التاريخية التي يقدمها البرنامج لمشاركات المنتخب في النهائيات الخمس الماضية.

وفي أول مشاركة للمنتخب السعودي بمونديال 1994 بأميركا، تمكن سولاري من قيادة الفريق إلى الدور الثاني بعدما خسر "الأخضر" أمام هولندا 2-1 وفاز بعدها على المغرب بثنائية لهدف، وهزم بلجيكا في المواجهة الثالثة بهدف نظيف، وفي ثمن النهائي تعرض للخسارة أمام السويد بنتيجة 3-1.